Nepal: governo apre dialogo col partito comunista maoista di Chand messo al bando nel 2019 (2)

- L’iniziativa di Oli cade in un momento di grande difficoltà per il primo ministro e, secondo alcuni osservatori che si sono espressi sulla stampa nepalese, potrebbe essere finalizzata a conquistare simpatie tra i comunisti maoisti. Il 7 marzo si riunirà la Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, di cui Oli aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento da parte della presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari, atto che la Corte suprema ha giudicato incostituzionale, ripristinando la legislatura. La fazione di Dahal dell’Ncp potrebbe presentare una mozione di sfiducia contro il premier, ma non è ancora chiaro se abbia i numeri sufficienti o se avrebbe bisogno dell’appoggio della principale forza di opposizione, il Congresso nepalese (Nc). (segue) (Inn)