Camera: domani audizioni su politiche integrate per sicurezza e Polizia locale

- Domani, giovedì 4 marzo alle ore 14.15, la commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, svolge l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)