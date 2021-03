Vaccini: Moratti, in Lombardia prenotazione su piattaforma Poste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma avrà una disponibilità immediata e grazie ai servizi offerti gratuitamente da Poste si potranno stimare risparmi nella gestione della campagna vaccinale. Sono alcune precisazioni presentate nella conferenza stampa a Palazzo Pirelli dalla vicepresidente Moratti rispetto all'ordinanza firmata oggi sulla campagna di vaccinazione massiva in Lombardia. "La piattaforma delle Poste - ha aggiunto Moratti - darà inoltre la disponibilità per i cittadini di avere quattro date possibili, per facilitare l'accesso al vaccino da parte dei cittadini. Nella delibera sono previsti anche piccoli centri mobili utilizzati per sostenere il tema del domicilio o anche per avere una maggiore collaborazione con le farmacie che devono prevedere un medico che supervisiona il processo vaccinale". (Rem)