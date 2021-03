Lavoro: Cgil-Cisl-Fiadel, stato agitazione in Ama, dopo cimiteri e appalti riunite vertenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo stato di agitazione dei Cimiteri capitolini e quello avviato ieri per il settore degli appalti "oggi abbiamo aperto le procedure per tutta l'Ama, vista la situazione in cui è precipitata: condizioni di lavoro in caduta libera, assenza di trasparenza, mancanza dei bilanci, gravissime carenze negli acquisti e nelle manutenzioni, mancato rispetto degli accordi sul contenimento del Covid e, non da ultimo, la gravissima violazione del contratto nazionale in tema di appalti". Così in una nota Giancarlo Cenciarelli, Luigi Benedetti e Massimo Cicco, segretari generali di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Roma e Lazio, che annunciano l'apertura dell'ennesimo fronte sindacale in casa della più grande azienda dei rifiuti del Paese, ma questa volta con una procedura amministrativa rivolta al Prefetto e che chiama in causa direttamente l'azionista, Roma Capitale e quindi la sindaca Virginia Raggi, "senza escludere il ricorso allo sciopero di tutto l'indotto". (segue) (Com)