Lavoro: Cgil-Cisl-Fiadel, stato agitazione in Ama, dopo cimiteri e appalti riunite vertenze (2)

- "L'amministratore unico Stefano Zaghis – continuano i sindacalisti - sta sferrando un attacco senza precedenti ai diritti dei lavoratori e, dopo aver causato 200 licenziamenti per fare cassa, oggi rischia di causarne altri 150, sempre nella raccolta porta a porta delle utenze non domestiche, disapplicando il contratto nazionale negli appalti. Vogliono creare lavoro povero per aggredire anche i diritti dei lavoratori di Ama, mentre contemporaneamente dispensano aumenti e progressioni a quadri e dirigenti, fuori dalle norme e dal contratto, e sulle selezioni interne vediamo ricomparire i metodi peggiori del passato. La sindaca deve spiegarci se quanto avviene in Ama è frutto di un mandato politico. Ama è senza un piano industriale, senza bilanci da 4 anni, abbandonata dai fornitori, e le donne e gli uomini in divisa arancione subiscono condizioni di lavoro medievali. Sarà uno stato di agitazione lungo, e nonostante il periodo Covid saremo costretti a ricominciare a fare assemblee nei posti di lavoro, perché la situazione è di una tale gravità che ci corre l'obbligo di informare i lavoratori. Bisogna ridare dignità alle relazioni sindacali, salvare la partecipata da un declino inarrestabile – concludono Cenciarelli, Benedetti e Cicco - tutelare qualità del lavoro e servizi". (Com)