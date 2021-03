Auto: Aci, febbraio stabile per mercato auto usata, crescono compravendite tra privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pressoché stabile a febbraio il mercato delle autovetture di seconda mano, con un bilancio mensile che evidenzia un lievissimo incremento dello 0,1 per cento dei passaggi netti di proprietà: in forte calo le minivolture, che a febbraio hanno registrato un calo a doppia cifra pari al 16,1 per cento su base annuale, documentando ancora una volta una prevalenza delle compravendite effettuate direttamente tra privati. Sono questi i dati dell’ultimo bollettino mensile Auto-Trend, analisi statistica realizzata da Automobile Club d’Italia (Abi), che riportano complessivamente per ogni 100 autovetture nuove una vendita di 184 usate nel mese di febbraio e 173 nel primo bimestre 2021. Per quanto riguarda le prime iscrizioni, prosegue la nota, si segnala a febbraio il sorpasso della quota delle auto ibride a benzina su quelle diesel (rispettivamente 26,1 contro 25,3 per cento) e la costante crescita delle quattro ruote elettrificate (+93,9 per cento elettriche a batteria, +128,6 ibride a gasolio e 227,2 ibride a benzina), che trova ennesimo riscontro anche nel mercato dell'usato. Incremento a due cifra anche per i trasferimenti dei motocicli al netto delle minivolture, che a febbraio hanno messo a segno una variazione positiva del 16,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. (segue) (Com)