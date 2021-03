Auto: Aci, febbraio stabile per mercato auto usata, crescono compravendite tra privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bimestre gennaio-febbraio 2021, prosegue la nota, i passaggi di proprietà evidenziano complessivamente diminuzioni dell'8,3 per cento per le autovetture e del 4,8 per tutti i veicoli, a fronte di una crescita del 9,3 per cento per i motocicli. Bilancio positivo a febbraio per le radiazioni di autovetture, che hanno chiuso il bilancio mensile con un incremento del 6,2 per cento: il parco circolante italiano, tuttavia, non accenna ancora a diminuire. Il tasso unitario di sostituzione nel mese di febbraio risulta pari a 0,99 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 99) e a 0,91 nei primi due mesi dell'anno. In decisa flessione, al contrario, le radiazioni di motocicli che hanno archiviato a febbraio una variazione mensile negativa del 7,9 per cento. Le radiazioni nel primo bimestre 2021 evidenziano decrementi del 3,1 per cento per le autovetture, del 9,1 per i motocicli e del 4,5 per tutti i veicoli. (Com)