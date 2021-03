Germania: ministra Difesa valuta procedimento giudiziario per comandante forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha dichiarato che sta valutando l'apertura di un procedimento giudiziario a carico del generale di brigata Markus Kreitmayr, dal 2018 al vertice del Comando forze speciali dell'esercito (Ksk). Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, Kramp-Karrenbauer ha aggiunto che Kreimtayr ha “diritto a un processo equo e trasparente, come ogni altro soldato” delle Forze armate tedesche (Bundeswehr). Il procedimento potrebbe concludersi con la destituzione di Kreitmayr dall'incarico. Il comandante del Ksk è accusato di aver premesso ai propri subordinati restituire in forma anonima e senza incorrere in punizioni armi, munizioni ed esplosivi sottratti senza autorizzazione ai depositi del reparto, la cui sede è a Calw in Baden-Wuerttemberg. Per Kramp-Karrenbauer, la gestione di munizioni ed esplosivi nel Ksk è stata “del tutto inaccettabile”. Nel reparto, ha rimarcato la ministra della Difesa tedesca, vigeva “una cultura della trascuratezza, dell'indisciplina e del sistematico disprezzo delle regole”. I responsabili dovranno essere “identificati e perseguiti”. La questione delle munizioni è l'ultimo degli scandali del Ksk, da anni al centro delle polemiche per gli estremisti di destra tra i propri ranghi. Al fine di epurare l'unità dai sostenitori della destra radicale, Kramp-Karrenbauer ha disposto un'approfondita riforma e ristrutturazione del Comando forze speciali dell'esercito. Avviato nell'estate del 2020, tale processo dovrebbe concludersi non prima di giugno prossimo. (Geb)