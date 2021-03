Camera: domani audizione Farina (presidente Ania) su assicurazione obbligatoria per veicoli a motore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 4 marzo alle ore 16, la commissione Finanze della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo, svolge l'audizione, in videoconferenza, della presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), Maria Bianca Farina. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare. (Com)