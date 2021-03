Vaccini: Fontana, speriamo in nuovo passo per non autolimitarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in giunta sono stati assunti due importanti provvedimenti: il primo è quello relativo all'individuazione dei punti vaccinali per la fase della vaccinazione massiva che ci auguriamo presto possa iniziare, non appena arriveranno i vaccini. L'auspicio è che ci sia un nuovo passo e che si possa andare verso un periodo in cui non dovremo autolimitarci nella vaccinazione, ma potremo vaccinare in maniera massiccia, anche perché è l'unico sistema per contrastare questo maledetto virus". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella conferenza stampa a Palazzo Pirelli sulla campagna di vaccinazione massiva. "La seconda deliberazione - ha aggiunto Fontana - riguarda gli importanti investimenti che faremo in materia sanitaria nei prossimi anni: 4 miliardi per il periodo 2021-2028".(Rem)