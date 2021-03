Covid: Zingaretti, dpcm positivo in linea con i precedenti, ricorda che siamo in piena pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Dpcm firmato dal presidente del consiglio Mario Draghi e presentato ieri dal ministro della Sanità Roberto Speranza e dalla ministra agli affari regionali Mariastella Gelmini "è molto positivo, perché si muove sulla via di quelli precedenti, salvaguardando le zone e intervenendo con le restrizioni molto dure dove bisogna fermare la pandemia ora, che con le varianti è ancora più grave". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma. "Viviamo questa grande novità, siamo vicino all'uscita del tunnel con i vaccini, ma questo ultimo miglio è quello nel quale la pandemia si sta espandendo a causa delle varianti. Fa bene il governo con il Dpcm a ricordare a tutti che siamo ancora in piena pandemia, bisogna correre nella campagna vaccinale, perché è il modo per uscire dal tunnel, ma guai a pensare che è tutto finito, sarà tutto finito quando milioni di italiani saranno vaccinati". (Rer)