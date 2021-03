India: Bharat Biotech, vaccino Covaxin efficace all’81 per cento secondo analisi preliminare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus Covaxin prodotto dall’azienda biotecnologia indiana Bharat Biotech ha un’efficacia vicina all’81 per cento (80,6) stando all’analisi preliminare della terza fase di sperimentazione clinica. Lo riferisce un comunicato pubblicato oggi dalla compagnia, che ha sviluppato il vaccino in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e l’Istituto nazionale di virologia (Niv). La nota aggiunge che il prodotto, che utilizza il virus inattivato, ha dimostrato una significativa capacità di induzione della risposta immunitaria anche contro le varianti emergenti del virus. Il produttore precisa che lo studio di fase 3 è il più ampio finora condotto in India e che tra i 25.800 volontari di età compresa tra 18 e 98 anni di età ne erano presenti 2.433 di età superiore a 60 anni e 4.500 con comorbilità. L’analisi preliminare è stata effettuata su 43 casi, di cui 36 del gruppo al quale è stato somministrato il placebo e sette del gruppo che ha ricevuto il vaccino. (segue) (Inn)