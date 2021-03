India: Bharat Biotech, vaccino Covaxin efficace all’81 per cento secondo analisi preliminare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 gennaio il Covaxin, pur essendo ancora in fase 3, ha ottenuto l’autorizzazione dell’ente nazionale di controllo sui farmaci, il Drugs Controller General of India (Dcgi), per l’uso di emergenza. Dal 16 gennaio viene impiegato nella campagna di vaccinazione nazionale insieme all’altro vaccino autorizzato: quello dell’Università di Oxford e del gruppo anglo-svedese AstraZeneca, con i quali collabora il Serum Institute of India (Sii). Il prodotto, che in India è chiamato Covishield, è basato su vettori virali derivati da adenovirus, in grado di codificare la proteina spike, con cui il virus si lega alle cellule umane. (segue) (Inn)