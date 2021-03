Ue: Gentiloni, 55 giorni per presentare piani di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano, così come gli altri Paesi, ha 55 giorni per presentare il piano di recupero e resilienza. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione della comunicazione sulla politica di bilancio. "I tempi sono 55 giorni. Noi come indicazione dobbiamo ricevere i piani entro la fine di aprile, per approvarli nelle settimane successive, e arrivare", dopo le ratifiche nei Parlamenti nazionali della decisione sulle risorse proprie, "a erogare il pre-finanziamento del 13 per cento, almeno per i Paesi che hanno i piani approvati, prima della pausa estiva", ha spiegato. "Quindi, 55 giorni possono sembrare tanti o pochi. Io so che il ministro (all'Economia, Daniele) Franco, come punto di riferimento per l'intero governo, sta lavorando intensamente per rafforzare il piano dove va rafforzato e mi auguro che questo porti il mese prossimo a una versione finale del piano molto avanzata. E comunque stiamo collaborando e abbiamo contatti e riunioni tra i nostri uffici più di una volta a settimana", ha aggiunto. (Beb)