Covid: Zingaretti, scuole chiuse in zona rossa è giusto, non è scelta felice ma dovuta

- In merito alla chiusura delle scuole in zona rossa "Penso che sono i dati a dirci che la misura è corretta. Quando le varianti producono un aumento cosi enorme dei contagi, noi dobbiamo mettere in sicurezza o ragazzi e le ragazze". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma. "Non è una scelta felice, è una scelta dovuta perché altrimenti il rischio dell'allargamento del contagio diventa impossibile da fermare. E' una scelta di buon senso", ha continuato il governatore aggiungendo: "Ho già firmato l'ordinanza per la zona arancione nella provincia di Frosinone. Se si dovessero superare i parametri previsti nel Dpcm, agiremo anche sulle scuole, non c'è dubbio". (Rer)