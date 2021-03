Covid: Gentiloni, agire tutti su vaccini, senza puntare dito l'uno contro l'altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui vaccini tutti devono agire per portare a compimento questa azione che è importante per la salute e l'economia. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione della comunicazione sulla politica di bilancio. "Credo che nessuno debba fare il primo della classe e impartire lezioni. Questa è una causa comune. Gli Stati e i governi sanno benissimo quanto i propri cittadini chiedano di accelerare", ha detto. "Noi dobbiamo fare la nostra parte che è quella di far rispettare i contratti e, se possibile di aumentare, le capacità produttive, di avere un processo autorizzativo che funzioni, come finora ha funzionato molto bene, e mi auguro che presto avremo nuove autorizzazioni di nuovi vaccini", ha aggiunto. "Tra poco più di una settimana dovrebbe esserci l'autorizzazione al vaccino Janssen", ha ricordato. "Quindi non puntare il dito rispettivamente l'uno all'altro, ma tutti rimboccarsi le maniche per fare questa cosa che è così importante per la salute e anche per l'economia", ha aggiunto. (Beb)