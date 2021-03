Speciale difesa: Montenegro, ministero apre bando per istruzione all'accademia di Modena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Montenegro ha pubblicato un bando per la selezione di un cadetto per l'istruzione presso l'Accademia militare di Modena in Italia. Secondo una nota del ministero montenegrino, a partire dall'anno di studio 2021/2022 è stato aperto un posto presso l'Accademia militare dell'Esercito (fanteria) a Modena. All'inizio dell'istruzione presso le accademie militari il candidato selezionato acquisisce il titolo di cadetto e, dopo la fine dell'istruzione, viene accettato in servizio nell'esercito del Montenegro, con grado iniziale di ufficiale. Il bando, secondo quanto precisa la nota, è aperto fino al 25 marzo. (Seb)