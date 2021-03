Speciale difesa: Thales Alenia Space, contratto da 772 milioni di euro per la seconda generazione di Galileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha siglato un contratto del valore di 772 milioni di euro con l'Agenzia spaziale europea (Esa), che ha agito in nome e per contro dell'Unione europea rappresentata dalla Commissione europea, per la fornitura di 6 satelliti, parte della costellazione Galileo di seconda generazione. Lo riferisce un comunicato stampa. I primi satelliti di questa seconda generazione saranno messi in orbita entro la fine del 2024. Con le loro nuove capacità basate su tecnologie altamente innovative (antenne digitalmente configurabili, collegamenti inter-satelliti, utilizzo di sistemi di propulsione completamente elettrici) questi satelliti miglioreranno la precisione del sistema Galileo, nonché la robustezza e la resilienza del suo segnale, che sarà fondamentale per il prossimo decennio digitale, così come per la sicurezza e per gli usi di difesa. Tra i diversi obiettivi, i satelliti Galileo di Seconda Generazione incrementeranno anche la competitività dell'industria europea nel settore altamente strategico delle tecnologie per la sovranità dell'Ue. (Com)