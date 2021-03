Speciale difesa: Mbda si aggiudica il primo contratto per il nuovo sistema Albatros Ng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mbda si è aggiudicata il primo contratto per Albatros Ng, un nuovissimo sistema di difesa aerea basato sul missile Camm-Er. Questo primo ordine, da parte di un cliente internazionale - riferisce una nota - segna un'ulteriore conferma dell'interesse suscitato dalla famiglia missilistica Camm per la difesa aerea sul mercato globale e apre la strada ad ulteriori acquisizioni da parte dello stesso cliente e di altre Marine. Albatros Ng è un sistema Nbad (Naval Based Air Defence) di nuova generazione, basato sul Camm-Er, variante a raggio esteso della famiglia Camm (Common Anti-Air Modular Missile), già in uso presso clienti di tutto il mondo come munizione su cui si basano sistemi finalizzati alla difesa aerea sia basata a terra sia su nave. Sulla base del contratto sottoscritto, Albatros Ng sarà in servizio nel 2024. Albatros Ng, il cui nome deriva dai tradizionali sistemi Albatros, da anni in servizio presso la Marina militare italiana e diversi clienti esteri, è adatto come sistema di difesa aerea per piattaforme che vanno dai pattugliatori e le corvette fino ai cacciatorpediniere. (Com)