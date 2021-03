Speciale difesa: Mulè incontra capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli incontri istituzionali del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè con i vertici delle Forze armate. Questa mattina, è stato ricevuto dal capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, e dagli alti comandanti alla guida della componente operativa, logistica, della formazione e dell'impiego del personale. "Il generale Rosso mi ha presentato una Forza armata in grado di esprimere uno straordinario potenziale in termini di risorse umane e tecnologiche. Ho avuto modo di apprezzare l'ambito internazionale in cui l'Aeronautica è impegnata nelle missioni all'estero dove svolge un ruolo fondamentale. Abbiamo riservato particolare attenzione a dossier strategici in ambito industriale, dello spazio e della cyber sicurezza nella quale l'Italia dovrà e deve avere un ruolo da protagonista. L'Aeronautica militare, vanto e orgoglio del Paese, rappresenta un'eccellenza della Difesa e un assetto strategico: per questo ogni italiano deve esserne fiero", ha detto il sottosegretario Mulè a margine dell'incontro. (Rin)