Auto: Regione Lombardia, in 24 ore prenotati tutti i 16,2 milioni di euro per incentivi

- Boom di richieste per gli incentivi auto. Alle 12 di ieri erano già state prenotate tutte le risorse, pari a 16,2 milioni di euro, esaurendo così la dotazione del bando. Restano disponibili i contributi per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori non inquinanti. Ne dà notizia in una nota l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. La Città Metropolitana di Milano guida la classifica delle prenotazioni, con oltre il 22 per cento, pari a 723 richieste. È seguita da quelle di Brescia con 530 prenotazioni, Bergamo con 436, Varese con 404, Monza e Brianza con 288, Como con 202, Lecco con 133, Mantova con 126, Cremona con 121, Sondrio con 97, Pavia con 86 e Lodi con 68 prenotazioni. "Un successo - commenta Cattaneo - che al di là delle aspettative. Non pensavamo che gli incentivi si esaurissero in così poco tempo. Evidentemente il bando ha intercettato un bisogno reale. Tanto che abbiamo dovuto sospendere le registrazioni al sito e che molti cittadini già registrati non hanno potuto accedere alle risorse ". (segue) (Com)