Auto: Regione Lombardia, in 24 ore prenotati tutti i 16,2 milioni di euro per incentivi (2)

- Oltre la metà dei contributi richiesti è andata per le auto a emissioni zero. Le prenotazioni tramite i venditori/concessionari sono state 3.209: 1.081 per le auto a zero emissioni con radiazione di un veicolo più inquinante; 704 prenotazioni per le auto ibride; 606 per le auto a zero emissioni senza radiazione di un veicolo; 493 per i veicoli a benzina; 191 per i veicoli a metano/gpl e infine 54 per le auto diesel. "L'apprezzamento di questa misura e la predilezione per le auto a zero emissioni - conclude l'assessore all'Ambiente - è un fatto che saluto con favore. Nei prossimi giorni valuteremo insieme al presidente della Regione, Attilio Fontana, alla giunta e in base alle interlocuzioni con il governo, se sussistono le condizioni di poter integrare il bando con ulteriori risorse". (Com)