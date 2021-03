Pd: Zingaretti, tutte le decisioni sono state prese collegialmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le decisioni sul governo Conte, la proposta di legge elettorale, la gestione della crisi e la formazione del governo Draghi, sono state prese collegialmente da organismi dirigenti unitari". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma. "Così come la condotta parlamentare in questi tre anni è stata guidata da capigruppo che non avevano sostenuto questa segreteria. Una delle condizioni fondamentali dei rapporti politici è la lealtà e il coraggio di assumersi le proprie responsabilità", ha aggiunto.(Rer)