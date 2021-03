Covid: Rizzotti (FI), ogni due settimane commissario Figliuolo presenti relazione a Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti, osserva che "la situazione epidemiologica che, secondo gli ultima dati, si sta ulteriormente aggravando a causa della diffusione delle varianti, richiede attenzione altissima e un monitoraggio costante che permettano di intervenire con tempestività nelle situazioni più gravi. Per questo - continua la parlamentare in una nota - è indispensabile che il governo Draghi cambi radicalmente rotta rispetto al precedente esecutivo che ha delegittimato in tutti i modi il Parlamento, mettendolo ogni volta di fronte al fatto compiuto, costringendo i parlamentari a votare provvedimenti a scatola chiusa e a suon di fiducie". L'esponente di FI aggiunge: "Chiediamo dunque che ogni quindici giorni o al massimo ogni mese, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, presenti alle Camere o alle commissioni competenti una relazione sullo stato di attuazione del Piano vaccinale. Siamo convinti che l'auspicata discontinuità rispetto all'esecutivo Conte - conclude Rizzotti - si potrà realizzare anche attraverso una nuova collaborazione costruttiva tra governo e Parlamento con un unico obiettivo: la lotta al Covid". (Com)