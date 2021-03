Covid: Bertolaso, statistiche contagi in Lombardia estremamente preoccupanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo statistiche estremamente preoccupanti". Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinazioni in Lombardia Guido Bertolaso, commentando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, la situazione epidemiologica. "Un paio di province - ha detto Bertolaso - di fatto sono in zona rossa a tutti gli effetti, le rianimazioni sono piene di casi di Covid, in ospedale in fiera ci sono 57 persone in rianimazione, la seconda provincia con il maggior numero di rianimazioni è Brescia che ne ha 30, sono statistiche molto pesanti". (Rem)