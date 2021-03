Kosovo-Serbia: ambasciatore italiano Orlando a colloquio con inviato Ue Lajcak (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato a Pristina dall'inviato speciale Ue, un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia potrebbe essere raggiunto durante il mandato del prossimo governo di Pristina. "L'ho detto in passato e lo ripeto, questo processo può essere completato in pochi mesi, non servono anni per raggiungere un accordo", ha dichiarato Lajcak secondo cui spetta a Pristina e Belgrado decidere come vogliono procedere: "Se ci vogliono incontrare su base mensile, noi siamo qua". "Ho ribadito ancora una volta che noi abbiamo vinto le elezioni e il nostro programma sarà incentrato su giustizia e occupazione, e ora siamo nel mezzo della pandemia del Covid-19. Non siamo contro il dialogo (tra Serbia e Kosovo), ma vogliamo colloquio basati su principi e ben preparati", ha chiarito da parte sua Kurti, probabile nuovo premier kosovaro, dopo il colloquio con Lajcak. "Il dialogo non può essere la nostra prima o seconda priorità, in quanto abbiamo giustizia e occupazione. Non nego l'importanza del dialogo, per l'Ue, il Kosovo e la Serbia, così come per la regione balcanica, ma la cosa più importante è che questo dialogo sia ben preparato. Il dialogo dovrebbe essere sincero e senza le pressioni del tempo, ma rimaniamo impegnati ad un dialogo sostanziale", ha dichiarato il leader del Movimento Vetevendosje. (Alt)