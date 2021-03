Governo: Pepe (Fareambiente), politiche del fare centrali in sviluppo transazione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di nominare Vannia Gava sottosegretario di Stato al ministero della Transizione ecologica "toglie di fatto l'esclusività delle tematiche ambientaliste alla sinistra. Il tema ambiente inteso come sviluppo sostenibile e non declinato in termini ideologici e fondamentalisti, di decrescita felice, come la sinistra ha fatto in questi anni, ricomincia così ad occupare spazi sempre più forti nel centrodestra, divenendone un elemento forte e identificativo della coalizione, proprio laddove gli altri partiti hanno naufragato". Lo afferma in una nota Vincenzo Pepe, presidente di Fareambiente, che ribadisce: "Anche la transizione ecologica, così come vista da Grillo ovvero come occupazione di uno spazio, è fallimentare. I Cinque stelle hanno sempre parlato dell'ambientalismo come 'no tap e no tav', senza comprendere che la decrescita non porta a nulla. Oggi invece la transizione ecologica deve essere ambientalismo responsabile del fare, innovazione tecnologica, ed essendo innovazione sviluppo sostenibile". (segue) (Com)