Medio Oriente: l’Egitto ospita un incontro trilaterale per rilanciare i colloqui di pace

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato oggi al Cairo gli omologhi palestinese e giordano per discutere del rilancio dei colloqui di pace con Israele. I tre ministri, si legge in un comunicato stampa diffuso al Cairo, hanno convenuto sull'importanza di continuare a lavorare alla creazione di un clima adeguato per colloqui di pace "seri e costruttivi" tra palestinesi e israeliani, in modo da porre fine all'attuale situazione di stallo e raggiungere l'aspirata “pace equa e globale” basata sulla creazione di uno Stato palestinese indipendente con confini del 1967 e Gerusalemme Est capitale. Tutti, inoltre, hanno sottolineato la necessità di interrompere le attività degli insediamenti israeliani, definite “una grave violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”. Shoukry, da parte sua, ha confermato il sostegno dell'Egitto a tutti gli sforzi compiuti dalla leadership palestinese per rendere efficace il dialogo intra-palestinese. (Cae)