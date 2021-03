Finanza: evento conclusivo di Conoscere la Borsa, educazione finanziaria entra in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, in modalità streaming l'evento conclusivo di "Conoscere la Borsa": un'iniziativa europea di educazione finanziaria, che coinvolge quasi centomila studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Stando al relativo comunicato stampa, all’evento conclusivo promosso dall’Associazione delle fondazioni di origine bancaria e delle casse di risparmio, hanno partecipato il presidente di Acri Francesco Profumo, il vicepresidente Esbg Giuseppe Ghisolfi, il direttore generale della Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio Boggio Robutti, e Irene Tinagli, presidente della commissione problemi economici e monetari del Parlamento Europeo. Per contribuire a colmare il deficit di educazione finanziaria nel nostro Paese, prosegue la nota, l’iniziativa vuole accompagnare i giovani nella comprensione del funzionamento dell'economia e dei mercati, per sviluppare conoscenze e competenze in tema di finanza e di risparmio: gli studenti hanno a disposizione un capitale virtuale di 50 mila euro da investire in una scelta predefinita di 175 titoli quotati nelle principali borse europee, con l’obiettivo di accrescere il valore del deposito attraverso la compravendita di titoli. (segue) (Com)