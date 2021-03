Finanza: evento conclusivo di Conoscere la Borsa, educazione finanziaria entra in classe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A vincere l'edizione italiana del concorso 2020 è stata la squadra "Money Bag" della 5-C dell'Istituto "Guglielmo Marconi" di Civitavecchia, affiancata dalla locale Fondazione. Composto da Leonardo Costantini, Andrea Lucenzi, Christian Natali e Francesco Carrubba, il team Money Bag si è classificato anche in sesta posizione tra le circa 30 mila squadre partecipanti in tutta Europa. Un report di valutazione dell’efficacia, prosegue la nota, ha sondato i partecipanti prima e dopo il concorso, rilevando un'importante crescita del tasso di conoscenza. “L’iniziativa insegna ai ragazzi che tramite il risparmio e i corretti investimenti si produce un forte valore sociale, perché se utilizzati consapevolmente, possono trasformarsi in strumenti utili per sostenere il proprio percorso di vita e per concorrere al bene della comunità e del pianeta”, ha commentato Francesco Profumo, aggiungendo che attraverso il concorso i ragazzi imparano a sperimentare il rischio, reperire informazioni, ma soprattutto a lavorare in squadra, una competenza fondamentale non solo in ambito lavorativo. (segue) (Com)