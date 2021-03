Finanza: evento conclusivo di Conoscere la Borsa, educazione finanziaria entra in classe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Perché una squadra è una piccola comunità: si può non andare sempre tutti d'accordo, ma per raggiungere l'obiettivo comune bisogna remare nella stessa direzione”, ha spiegato. “Secondo una recente indagine il termine diversificare risulta di difficile comprensione al 70 per cento della popolazione italiana: senza conoscenze economiche di base diventa arduo comprendere la realtà che ci circonda e i suoi complessi fenomeni, e ritengo occorra partire dalla scuola, introducendo tra le materie obbligatorie l'educazione finanziaria, perché una maggior conoscenza dei termini della finanza facilita i rapporti tra clienti e banca e rende più consapevoli i cittadini nelle scelte relative al risparmio e agli investimenti”, ha continuato Giuseppe Ghisolfi. L’educazione finanziaria, ha aggiunto Boggio Robutti, rappresenta non solo uno strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio economico individuale e sociale, ma un diritto di cittadinanza in qualche modo richiamato dalla stessa Costituzione italiana. (segue) (Com)