Finanza: evento conclusivo di Conoscere la Borsa, educazione finanziaria entra in classe (4)

- “L'educazione economica non può, tuttavia, limitarsi alla teoria, ma deve sfociare in buone pratiche: non può limitarsi a impartire conoscenze, ma deve sviluppare competenze e trasmettere i valori necessari per indurre comportamenti corretti e responsabili”, ha spiegato. “Per garantire la massima tutela di consumatori, risparmiatori e investitori, l'azione delle istituzioni e la regolamentazione pubblica svolge un ruolo fondamentale, ma da sola non basta: è indispensabile che ci siano azioni di educazione finanziaria rivolte ai giovani e non solo, come Conoscere la Borsa, per aumentare il livello di consapevolezza in materia”, ha concluso Irene Tinagli, ribadendo che questo tipo di conoscenza è particolarmente importante nei più giovani “perché ha benefici nel lungo periodo e li aiuterà nel futuro per le loro carriere professionali e le loro scelte previdenziali”. (Com)