Spagna: Catalogna, associazioni imprenditoriali "indignate" per atti vandalismo che ostacolano investimenti

- Il presidente di "Fomento del Trabajo", la principali associazione imprenditoriale della Catalogna, Josep Sánchez Llibre, ha espresso oggi la sua profonda "indignazione" per gli atti di vandalismo che nelle ultime due settimane stanno "danneggiando la reputazione catalana ed ostacolano gli investimenti" nel territorio. In un'intervista televisiva ad "Antena 3", il presidente Sánchez Llibre ha, pertanto, annunciato che oltre 200 organizzazioni terranno una manifestazione a Barcellona domani con lo slogan: "Basta! Concentriamoci sulla ripresa". L'obiettivo è quello di dimostrare che "Barcellona è una città di dialogo e di europeismo". La mobilitazione della società civile si concentrerà anche nel mostrare preoccupazione per il futuro dell'economia e nel chiedere ai partiti politici di sostenere i Mossos d'Esquadra, la polizia municipale e i vigili del fuoco, "che sono la bandiera della libertà e della democrazia", ha evidenziato il presidente di "Fomento del Trabajo". (Spm)