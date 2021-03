Covid: procuratore Russo su "criminal welfare", alziamo attenzione su chi fa affari con pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra attenzione è molto alta, in particolar modo verso tutte quelle attività produttive oggi in crisi ed esposte al rischio di infiltrazione della criminalità attraverso l'usura e verso quelle aziende illegali che invece stanno facendo affari proprio grazie alla crisi pandemica. È in aumento con la crisi sociale anche quello che viene definito un 'criminal welfare'". Lo ha detto Giovanni Russo, procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo aggiunto, in occasione della presentazione dell'ultimo numero della Rivista giuridica del Mezzogiorno della Svimez, che affronta il tema della lotta alla criminalità. (Rin)