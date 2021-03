I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: covid, in arrivo oggi primo lotto vaccini Pfizer - Il presidente del Perù, Fancisco Sagasti, ha annunciato l’arrivo nella giornata di oggi del primo lotto del vaccino anti-Covid di Pfizer. Si tratta di un carico di 50 mila dosi. “Ora il processo di vaccinazione inizia non solo con un vaccino, ma con due diversi vaccini. Con il ministero della Salute stiamo espandendo la logistica necessaria per vaccinare tutti i peruviani, poiché riceviamo sempre più dosi", ha detto il capo dello stato, secondo quanto riferisce l’emittente “Rpp”. La fornitura si aggiunge al milione di dosi della cinese Sinopharm, già arrivati nel paese. Il Perù ha un contratto con Pfizer per la fornitura di 20 milioni di dosi. A marzo il Perù dovrebbe ricevere anche 117 mila dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer e 240 mila dosi del vaccino AstraZeneca tramite il meccanismo Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Res)