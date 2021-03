I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: 10 dissidenti Farc uccisi in bombardamento nel dipartimento di Guaviare - Almeno 10 dissidenti dell’ex gruppo armato colombiano Farc sono morti sabato in un bombardamento della forza aerea colombiana nel municipio di Calamar, nel dipartimento di Guaviare, nel centro della Colombia. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo” dopo il bombardando unità dell’esercito e della polizia sono entrate in un accampamento e hanno arrestato almeno tre guerriglieri, i quali sono stati trasportati in ospedale a causa delle ferite riportate. Durante l’incursione è stato sequestrato materiale bellico e di propaganda. Il gruppo era sotto il comando di Gentil Duarte, leader della dissidenza che opera nell’est del paese. "Questi narcocriminali sono responsabili del reclutamento di minori, attacchi contro la nostra forza pubblica, sequestro ed estrazione illecita di minerali", ha detto il ministro della Difesa, Diego Molano. (segue) (Res)