Ue: Dombrovskis, sostegno alle economie dovrebbe restare in vigore per tutto tempo necessario

- Il sostegno all'economia dovrebbe continuare per tutto il tempo necessario. Lo ha affermato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in merito alla comunicazione sulle politiche di bilancio adottata oggi dall'esecutivo europeo. "C'è speranza all'orizzonte per l'economia dell'Ue, ma per ora la pandemia continua a danneggiare i mezzi di sussistenza delle persone e l'economia in generale. Per attutire questo impatto e promuovere una ripresa resiliente e sostenibile, il nostro messaggio chiaro è che il sostegno dovrebbe continuare per tutto il tempo necessario", ha dichiarato. "Sulla base delle indicazioni attuali, la clausola di salvaguardia generale rimarrebbe attiva nel 2022 e verrà disattivata nel 2023", ha aggiunto. "Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al massimo lo strumento per il recupero e la resilienza, poiché ciò offre loro un'opportunità unica di sostenere la propria economia senza gravare sulle finanze pubbliche. Misure tempestive, temporanee e mirate consentiranno un regolare ritorno a bilanci sostenibili a medio termine", ha concluso. (Beb)