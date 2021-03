Roma: controlli antidroga a Tor Bella Monaca, arrestati due spacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente i militari, nei pressi di un’altra nota piazza di spaccio, questa volta in largo Ferruccio Mengaroni, hanno notato un altro uomo aggirarsi sempre con fare sospetto. Anche in questo caso è stato fermato e perquisito, trovato in possesso di 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi nonché della somma contante di 100 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita. Dopo l’arresto i due spacciatori sono stati condotti in caserma e successivamente, il 42enne trattenuto in attesa del rito direttissimo, il 52enne condotto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, entrambi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga e il denaro sono stati sequestrati. (Rer)