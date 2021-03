Decreto Sostegno: Bernini, cambio di passo, proposte FI per tutelare tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cambio di passo si attua, non si annuncia. Le nostre proposte per famiglie e imprese ci auguriamo possano essere direttamente inserite nel Decreto sostegno, altrimenti presenteremo emendamenti perché il nostro obiettivo è tutelare chi finora non lo è stato". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, durante una conferenza stampa organizzata dal partito sul Decreto sostegno. "Le imprese hanno bisogno di liquidità, risorse a fondo perduto tenendo conto anche dei costi fissi che hanno continuato a lievitare nonostante le chiusure delle attività - ha spiegato -. Partite Iva e professionisti danneggiati hanno bisogno di denari direttamente sui conti correnti; gli ammortizzatori sociali vanno prolungati ma riorganizzati; lo stop ai licenziamenti deve essere accompagnato da una modifica del Decreto dignità per reintrodurre i contratti a tempo determinato, i voucher e soprattutto un'azione di riconversione e riqualificazione dei lavoratori licenziati. Le famiglie devono contare su congedi parentali o altre forme di sostegno in caso di stop dell'attività didattica in presenza. Risarcimenti, risarcimenti, risarcimenti reali e non ristori virtuali: è questa la nostra linea, che deve accompagnare e rafforzare la campagna vaccini, vaccini, vaccini", ha concluso Bernini. (Rin)