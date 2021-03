Cina: Covid, oltre 52 milioni di dosi vaccino somministrate a fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 52 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus risultano somministrate in tutta la Cina secondo i dati ufficiali aggiornati al 28 febbraio. Lo ha reso noto oggi in videoconferenza Guo Weimin, portavoce della terza sessione del 13mo Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Cppcc) che si aprirà domani, 4 marzo, a Pechino. "La Cina mette sempre al primo posto la sicurezza e l'efficacia dei vaccini anti-Covid. L'affermazione secondo cui Pechino esporta vaccini per espandere l'influenza geopolitica è di vedute ristrette. Da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19, la Cina ha fatto della ricerca e dello sviluppo di vaccini uno dei suoi compiti principali ed enormi risorse sono state investite nello sviluppo del vaccino. La Cina ha anche fornito vaccini a 69 Paesi e due organizzazioni internazionali e ha esportato vaccini in 28 Paesi", ha detto Guo.(Cip)