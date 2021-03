Fisco: Squeri (FI) su Cashback, serve confronto, priorità più importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incremento dell'uso della moneta elettronica "è un obiettivo condiviso, ma per raggiungerlo è necessaria una strategia più complessa del Cashback: vanno coinvolte le banche per ridurre le commissioni e bisogna sostenere i commercianti con un credito di imposta per i costi da affrontare. Resta una domanda: oggi la priorità è questa o ci sono interventi più impellenti, come la riduzione delle tasse e gli aiuti alle imprese che stanno chiudendo?". Lo afferma il deputato di Forza Italia Luca Squeri, componente della commissione Attività produttive della Camera, commentando le dichiarazioni del viceministro dell'Economia Laura Castelli. "Il Cashback, e in particolare il super Cashback, ossia il premio a chi fa più transizioni, rischia di essere un enorme spreco di denaro che potrebbe più utilmente essere indirizzato alle reali priorità di questo complicato momento. L'auspicio è che su questo si apra un confronto aperto e schietto in Parlamento", conclude. (Rin)