Ue: Gentiloni, chiaro che sostegno a economia sarà necessario anche nel 2022

- E' chiaro che il sostegno all'economia sarà ancora necessario nell'Unione europea anche nel 2022. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "La nostra decisione lo scorso marzo di attivare la clausola di salvaguardia generale è stata un riconoscimento della gravità della crisi in atto. È stata anche una dichiarazione della nostra determinazione a prendere tutte le misure necessarie per affrontare la pandemia e sostenere posti di lavoro e aziende. Un anno dopo, la battaglia contro il Covid 19 non è ancora vinta e dobbiamo assicurarci di non ripetere gli errori di un decennio fa ritirando il supporto troppo presto", ha detto. "Per il 2022 è chiaro che il sostegno sarà ancora necessario: meglio sbagliare facendo troppo piuttosto che troppo poco. Allo stesso tempo, le politiche di bilancio dovrebbero essere differenziate in base al ritmo di ripresa di ciascun Paese e alla situazione finanziaria sottostante", ha aggiunto. Inoltre, "i governi dovrebbero garantire che la spesa per investimenti nazionali sia preservata e rafforzata attraverso le sovvenzioni dell'Ue" del pacchetto del Next Generation Eu. (Beb)