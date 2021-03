Congo-Kinshasa: Barbaro (Fd'I), tanti punti da chiarire, Di Maio spieghi in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato una interrogazione indirizzata al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per ottenere ulteriori chiarimenti sul drammatico attentato avvenuto ai danni dell’ambasciatore italiano Attanasio e del carabiniere Iacovacci. Sono tanti i punti che necessitano di essere focalizzati, tra cui lo scarso numero di operatori e livello di sicurezza che sembra essere a servizio della installazione diplomatica italiana nella Repubblica democratica del Congo. Non è, altresì, comprensibile come sia accaduto che, nell'assalto al convoglio, nonostante l'intervento dei ranger del parco e le Forze di sicurezza regolari congolesi, le uniche vittime siano stati l'autista e i nostri connazionali. Ugualmente, desta meraviglia apprendere che il carabiniere Iacovacci fosse dotato esclusivamente dell'arma corta d'ordinanza, e che abbia dovuto fronteggiare la minaccia esclusivamente con questo tipo di armamento. Resta, altresì, da chiarire se il vile attentato fosse rivolto nei confronti della missione o, nello specifico, contro il nostro Paese". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Claudio Barbaro. (Com)