Pd: Boccia, grato a comunità dem, senza non ci sarebbe nessuno

- "Io, come tutti gli eletti Pd ad ogni livello, devo tutto alla mia comunità politica, grazie alla quale ho potuto rappresentare le istituzioni a tutti i livelli. Personalmente, sono stato sempre orgoglioso della nostra comunità anche quando non condividevo la linea della maggioranza perché sentivo di dover rappresentare, ieri come oggi, tutte le sensibilità, e non solo la mia". Così il deputato Pd, Francesco Boccia, in diretta a "Omnibus" su La7. "Andiamo avanti uniti e grazie al sostegno della nostra comunità politica che nei momenti che contano c'è sempre per strada e nei gazebo e non nei salotti; e soprattutto evitiamo ragionamenti del tipo si va avanti nonostante il Pd. Tutti noi - conclude - dobbiamo essere grati esclusivamente al Partito democratico". (Rin)