Slovenia: Covid, la prossima settimana inizia la vaccinazione per gli insegnanti

- La Slovenia intende avviare la prossima settimana la vaccinazione contro il Covid-19 sugli insegnanti. Lo ha reso noto oggi il portavoce del governo di Lubiana, Jelko Kacin, secondo quanto riporta la stampa locale. Kacin, che è anche il coordinatore per la parte logistica della campagna di vaccinazione, ha spiegato che è previsto l'utilizzo di circa 240 mila dosi di vaccino a marzo. L'organizzazione della campagna di vaccinazione, ha precisato Kacin, consente di effettuare tra le 500 mila e le 600 mila vaccinazioni al mese. Il portavoce di governo ha poi reso noto che nella giornata di domani è previsto l'arrivo di 24 mila dosi di vaccino ZastraZeneca. "Se non arrivano abbiamo in magazzino 15 mila dosi per iniziare le vaccinazioni di educatori e insegnanti la prossima settimana, perché questa è la priorità al momento", ha detto Kacin. I piani prevedono, ha detto ancora il portavoce, l'arrivo di un totale di 100 mila dosi di AstraZeneca, 30 mila dosi di Moderna e poco meno di 100 mila Pfizer-BioNTech a marzo. (Seb)