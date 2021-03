Vaccini: Moratti, obiettivo 170mila vaccinazioni al giorno per finire entro giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti ha riferito in commissione sanità in merito alla delibera di giunta sulla vaccinazione massiva annunciando che "l'obiettivo è vaccinare un target di 6,6 milioni di persone entro il mese di giugno, in base alla disponibilità dei vaccini, e per farlo dobbiamo garantire 170 mila vaccinazioni al giorno". "L'obiettivo - ha precisato Moratti - è quello di vaccinare il maggior numero di persone possibile nel minor tempo possibile, abbiamo aggiunto dei nuovi centri, oltre ai 60 hub e ai 600 punti spoke già attivi nell'attuale campagna". "L'Ats di Milano è la principale con 2,2 milioni" ha aggiunto Moratti, seguita da quella della Brianza e a cascata le altre. (Rem)