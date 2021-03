Difesa: la Turchia valuta l’acquisto di un secondo lotto di S-400 russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continua a valutare la possibilità di acquisire un secondo lotto di sistemi missilistici antiaerei S-400 dalla Russia, nonostante la pressione degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Ismail Demir, responsabile della direzione dell'industria della difesa turca, in un'intervista all’emittente televisiva russa "Ntv”. “Il nostro lavoro sul secondo lotto di sistemi S-400 continua”, ha detto Demir, spiegando che Ankara sta lavorando per rafforzare le sue Forze armate sviluppando i sistemi di difesa “Made in Turkey”. L'ex amministrazione degli Stati Uniti guidata da Donald Trump ha imposto sanzioni alla Turchia attraverso il Countering America's Adversaries through Sanctions Act (Caasta) nel dicembre dello scorso anno a causa dell’acquisto degli S-400 russi. La Turchia, da parte sua, ha inviato una lettera alla nuova amministrazione guidata da Joe Biden per risolvere la situazione. Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha recentemente dichiarato che gli S-400 sono “un sistema difensivo” che verrà “utilizzato quando necessario contro una minaccia o un pericolo”. Secondo il Pentagono, tuttavia, Ankara non dovrebbe impiegare nella sua rete difensiva i sistemi S-400 russi poiché non sono compatibili con le apparecchiature della Nato. Inoltre, per il Pentagono il governo turco ha rifiutato di acquistare i sistemi di difesa aerea Patriot, prodotti dagli Stati Uniti, negli ultimi dieci anni. (Tua)