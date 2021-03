Lazio: da direzione Pd ok a ingresso M5s in Regione, ma per Campidoglio netto no a Raggi bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 55 componenti aventi diritto al voto, la direzione regionale del Pd Lazio ha approvato a larghissima maggioranza, con un solo voto contrario e 6 che hanno dichiarato di non partecipare al voto, l'ordine del giorno presentato ieri che dà mandato al presidente Nicola Zingaretti e al capogruppo del Pd Marco Vincenzi di verificare, insieme alle altre forze di maggioranza, le condizioni politiche, programmatiche e organigrammatiche per costruire un nuovo patto di maggioranza alla Regione Lazio fra le attuali forze politiche che sostengono la Giunta e il M5s. ne dà notizia il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Grande soddisfazione - commenta Astorre in una nota - per il voto di oggi, e per la discussione in Direzione regionale che è stata civile, propositiva, franca. Un confronto vero che ha portato a un decisivo passo avanti verso il rafforzamento politico della maggioranza di centrosinistra alla Regione Lazio. Inizia così un percorso importante che coinvolgerà i territori, la nostra base, gli iscritti dei circoli, i tanti volontari e gli attivisti che animano con le loro energie il tessuto vivo della nostra comunità politica. Peraltro, come già ribadito in tutte le sedi, a Roma - conclude Astorre - la candidatura per il M5s della sindaca uscente Virginia Raggi preclude qualsiasi possibilità di dialogo". (Rer)