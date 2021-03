Ue: Gentiloni, a maggio decisione su Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e di crescita dell'Ue, "prenderemo la nostra decisione finale per il 2022 a maggio, insieme al Consiglio e sulla base delle nostre previsioni economiche di primavera". Lo ha detto il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, nel presentare la comunicazione adottata dalla Commissione europea sulla politica di bilancio. Gentiloni ha poi spiegato che la battaglia contro il Covid non è ancora vinta e continua a pesare sull'economia e la società. "Un anno dopo, siamo nel bel mezzo di una fase molto difficile. La pandemia continua a uccidere ogni giorno centinaia di europei. Il lancio delle vaccinazioni, che stiamo facendo di tutto per accelerare, ci ha mostrato che c'è luce alla fine del tunnel. Ma la battaglia contro il Covid 19 non è ancora vinta e continua a pesare anche sulla nostra economia e società", ha affermato. (Beb)