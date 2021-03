Ue: Gentiloni, per Commissione è errore politico ritirare sostegno troppo presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea afferma chiaramente che ritirare il sostegno troppo rapidamente sarebbe un errore politico e che il modo migliore per garantire la sostenibilità del debito pubblico, il modo migliore per ridurre il rischio di cicatrici e divergenze economiche, è sostenere la ripresa. Lo ha detto il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, nel presentare la comunicazione adottata dalla Commissione europea sulla politica di bilancio. "Abbiamo ritenuto importante fornire questa guida preliminare ora per dare una certa prevedibilità per gli Stati membri, prima che presentino i loro programmi di stabilità e convergenza, i loro piani di bilancio a medio termine, alla Commissione il mese prossimo", ha spiegato. (segue) (Beb)